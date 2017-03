Lo YouTuber inglese Westie ha pubblicato un video dedicato alla mappadi, inclusa nel nuovo DLC, disponibile da domani per tutti possessori del Premium Pass.

Verdun Heights è una mappa pensata per far rendere al massimo la Fanteria ed è ambientata all'inizio della battaglia di Verdun, poco dopo il bombardamento effettuato dai tedeschi.

Per saperne di più sul nuovo map pack di Battlefield 1 vi rimandiamo alla nostra recensione di They Shall Not Pass, primo pacchetto di espansione dello sparatutto DICE scaricabile da domani su Xbox One, PlayStation 4 e PC Windows.