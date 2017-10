Battlefield 1: tutti i dettagli dell'update di ottobre

L'aggiornamento di ottobre diè disponibile per tutti i giocatori ed apporta numerosi cambiamenti alle mappe, alle modalità, alle armi e a molto altro ancora. Scopriamo insieme i punti salienti.

Il più grande cambiamento l'ha senz'altro subito la modalità Operazioni. Dice ha deciso di disabilitare le partite per 40 giocatori, lasciando quelle per 64 giocatori come unica variante disponibile. Erano molti i giocatori che preferivano partite più ridotte, sia per il minor caos, sia perché gli attaccanti parevano avere maggiori chance di vittoria. Lo sviluppatore svedese ha però preferito lasciare esclusivamente le playlist a 64 giocatori per non frammentare l'utenza e per mantenere la modalità Operazioni in vita il più a lungo possibile.

Anche le Specializzazioni, recentemente introdotte, hanno subito qualche cambiamento. Soccorso Mimetizzato, ad esempio, non rilascerà più il fumo in maniera automatica su un compagno di squadra abbattuto, ma sarà necessario prima individuarlo e marchiarlo. È stato poi risolto un problema con la specializzazione Siringa Stimolante, a causa del quale spesso il soldato rianimato non riceveva il boost alla velocità di scatto.

Adesso i compagni di squadra possono spawnare all'interno degli aerei alleati anche se questi si trovano fuori dai confini della mappa, ed è finalmente possibile assegnare la carica con la baionetta ad un tasto differente da quello adibito all'attacco al corpo a corpo. I cambiamenti non si fermano qui, per cui vi consigliamo di leggere il lunghissimo changelog sul sito ufficiale del gioco.

Battlefield 1 è disponibile su PlayStation 4, Xbox One e PC, e supporterà anche Xbox One X quando sarà lanciata il prossimo 7 settembre. Dice, tuttavia, non ha ancora deciso in che modo sfrutterà la potenza aggiuntiva.