Battlefield 1: tutti i dettagli sul DLC They Shall Not Pass

Come annunciato la scorsa settimana, Electronic Arts e DICE hanno finalmente svelato i dettagli sul nuovo DLC They Shall Not Pass, in arrivo per Battlefield 1.

Il contenuto aggiungerà quattro nuove mappe, e segnerà l’introduzione dell’esercito francese nello sparatutto ambientato durante la Prima Guerra Mondiale. Di seguto i dettagli delle novità apportate da They Shall Not Pass:



Mappe

Alture di Verdun : Il fuoco d’artiglieria che ha dato inizio alla battaglia di Verdun ha causato incendi boschivi: i giocatori si daranno battaglia su un pendio verso le fortezze di Verdun sotto l'incessante fuoco dei cannoni.

: Il fuoco d’artiglieria che ha dato inizio alla battaglia di Verdun ha causato incendi boschivi: i giocatori si daranno battaglia su un pendio verso le fortezze di Verdun sotto l'incessante fuoco dei cannoni. Fort Vaux : sito del primo combattimento importante all'interno di un forte durante la Prima Guerra Mondiale. Un complesso di umidi cunicoli dove francesi e tedeschi combattono ferocemente.

: sito del primo combattimento importante all'interno di un forte durante la Prima Guerra Mondiale. Un complesso di umidi cunicoli dove francesi e tedeschi combattono ferocemente. Soissons : Utilizzando i carri Saint Chamond, la 10a armata francese entra in azione per riconquistare Soissons. La campagna francese sarà teatro di scontri tra carri armati e fanteria.

: Utilizzando i carri Saint Chamond, la 10a armata francese entra in azione per riconquistare Soissons. La campagna francese sarà teatro di scontri tra carri armati e fanteria. Breccia: Un terreno dove i rottami dei carri lasciano il posto ai papaveri in fiore. Un ambiente apparentemente tranquillo che nasconde temibili imboscate.

Contenuti aggiuntivi

Esercito Francese

Nuova modalità di gioco: Prima Linea : un misto unico di Conquista e Corsa, dove le squadre si sfidano per una bandiera alla volta. Alla conquista del quartier generale nemico, la partita passerà in modalità Corsa.

: un misto unico di Conquista e Corsa, dove le squadre si sfidano per una bandiera alla volta. Alla conquista del quartier generale nemico, la partita passerà in modalità Corsa. Behemoth d’acciaio : Il Char 2C è basato su un vero carro armato francese, e grazie alle sue dimensioni imponenti può cambiare le sorti di un incontro.

: Il Char 2C è basato su un vero carro armato francese, e grazie alle sue dimensioni imponenti può cambiare le sorti di un incontro. Saint Chamond : Il carro armato alleato meglio armato dell'intero conflitto.

: Il carro armato alleato meglio armato dell'intero conflitto. Classe Élite Incursore Di Trincea : Questa nuova classe disporrà di una notevole potenza nello scontro corpo a corpo, grazie ad una possente mazza e a numerose granate.

: Questa nuova classe disporrà di una notevole potenza nello scontro corpo a corpo, grazie ad una possente mazza e a numerose granate. Nuova arma fissa: l’Obice da assedio: Un cannone da campo che può essere utilizzato dalla fanteria. Come per i mortai, utilizza la mira indiretta.

I giocatori che dispongono del Premium Pass avranno accesso anticipato alle mappe di They Shall Not Pass, in uscita a marzo 2017. Battlefield 1 è disponibile su PC, Xbox One e PlayStation 4.