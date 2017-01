Battlefield 1: una nuova modalità di gioco in arrivo il 18 gennaio

ha rivelato oggi, tramite un post sul blog ufficiale del gioco , chesi arricchirà con una nuova modalità di gioco custom, denominata, che sarà resa disponibile sui server il prossimo 18 gennaio.

Come suggerisce il nome, Bleed Out sarà tutta incentrata sulla vitalità dei soldati che, una volta abbattuti, moriranno più in fretta del solito. In questa modalità, inoltre, non sarà presente la rigenerazione della vita.

DICE ha infine annunciato che un nuovo aggiornamento per il suo sparatutto è previsto per il mese di febbario. La software house svedese non è entrata nel merito dei dettagli, ma ha anticipato che ci saranno dei "miglioramenti di gameplay", derivanti da test interni e dal feedback della community.

Battlefield 1 è disponibile ora per PC, PS4 e Xbox One.