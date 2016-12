Battlefield 1: al via l'evento natalizio, arriva una nuova modalità di gioco

Anchecelebra il Natale: come annunciato, inizia oggi l'evento a tema festivo dell'ultimo capitolo della celebre serie sparatutto di

Fra le novità principali, abbiamo l'introduzione della nuova modalità di gioco customizzabile "Blind Delivery", una sorta di variante della modalità Piccioni di Guerra, in cui la minimappa sarà disabilitata. L'arsenale sarà limitato a pistole ed esplosivi in Blind Delivery, modalità che potete facilmente trovare nei menù multiplayer del gioco.

In data 22 dicembre, sarà resa inoltre disponibile la piastrina "Holiday Truce", ottenibile tramite il semplice log-in nel gioco. Nel corso della settimana, EA introdurrà nuove skin per i veicoli e nuovi battlepack. Per conoscere l'intero programma stilato da DICE, vi rimandiamo al sito ufficiale di Battlefield 1. L'evento di Natale terminerà il 29 dicembre.

Battlefield 1 è disponibile per PC, PS4 e Xbox One.