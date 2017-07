Battlefield 1: al via oggi il primo evento Prove Premium

edhanno quest'oggi dato ufficialmente il via al primo evento Prove Premium per. L'iniziativa sarà in vigore fino al 27 luglio e permetterà a tutti gli utenti in possesso del gioco di provare gratuitamente le mappe del Premium Pass.

Un'ottima opportunità per i giocatori indecisi sull'acquisto che non hanno ancora provato i contenuti di They Shall not Pass e le due mappe notturne Prise de Tahure e Notti di Nivelle. Segnaliamo che solamente coloro che hanno acquistato il Premium Pass o l'espansione They Shall not Pass guadagneranno XP giocando nei rispettivi stage; per tutti gli altri i punti accumulati durante questo lasso di tempo verranno memorizzati e accreditati in un secondo momento in caso di acquisto.