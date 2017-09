Battlefield 1: al via il primo campionato italiano su PS4

Ilè iniziato il primo campionato nazionale dedicato a, ultimo nato deltargato DICE. In attesa dell'arrivo della nuova modalitàsu BF1, dedicata espressamente all'eSport, i giocatori italiani possono finalmente contare su un punto di ritrovo e, si spera, l'inizio di qualcosa che possa proseguire.

Le iscrizioni per il campionato nazionale di Battlefield 1, che si sono chiuse il 16 settembre, hanno registrato un grandissimo successo e un numero di iscritti davvero ragguardevole, segno che la community è molto attiva e non vedeva l'ora di avere un proprio spazio competitivo. Sono ben 37 (con circa 450 players coinvolti), infatti, i team che si sfideranno lungo le 11 settimane della durata del torneo.

Gli organizzatori hanno pensato di suddividere il torneo in quattro differenti Divisioni, per permettere alle squadre con il più disparato grado di esperienza competitiva di partecipare e farsi le ossa. Le quattro Divisioni sono, così, suddivise in base all'esperienza sul campo: Elite, Pro, Evo e Plume. Nella Divisione Elite troviamo nomi conosciuti del panorama nazionale, come i Lone Wolves; RAGE; Pulsar Ghost; Ownage Extreme e i Buffalo Shine Black.

Il campionato si basa, sostanzialmente, sulle regole elaborate in ambito internazionale dall'ente ESB, il quale si occupa dell'ambiente competitivo su console. La modalità prescelta è quella del Dominio 5vs5. Una volta conclusa la tornata prime classificate delle Divisioni più "basse" potranno raggiungere la promozione alla Divisione superiore, sino alle fasi finali che vedranno i migliori team competere per un prize pool di 1.000 euro. Per chi fosse interessato a seguire da vicino l'andamento del campionato, tutti i match verranno trasmessi in streaming sul canale YouTube ufficiale dell'organizzazione.