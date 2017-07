Lo YouTuber inglese Westie ha pubblicato un video che mostra la nuova mappadi, in arrivo ad agosto per gli abbonati Premium come parte del DLC

Lupkow Pass si caratterizza per la presenza di un paesaggio innevato, una novità assoluta per quanto riguarda le mappe di Battlefield 1, inoltre è stato confermato che questa ambientazione godrà solamente di un velivolo per squadra, altri veicoli non saranno disponibili.

Approfittiamo dell'occasione per ricordare che sono attualmente in corso le Summer Mission di Battlefield 1, speciali eventi che permettono di ottenere premi e ricompense esclusive.