Lo YouTuber inglese Westie ha pubblicato un video dedicato alle nuove Incursioni di. La modalità competitiva 5v5 dello sparatuttoentrerà presto in Closed Alpha e sarà disponibile per tutti entro la fine dell'anno.

Con le Incursioni, DICE vuole continuare a proporre nuovi contenuti per il suo acclamato sparatutto in persona persona, recentemente tornato nei negozi con la Revolution Edition, la quale include tutti i contenuti pubblicati fino ad oggi. Il nuovo DLC In the Name of the Tsar è ora disponibile per gli abbonati Battlefield Premium e sarà scaricabile da tutti a partire dal 19 settembre.