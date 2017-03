Siete curiosi di provare? A partire da oggi potete giocarlo gratuitamente su, conservando i progressi della partite nel caso decidiate di acquistare il gioco completo. C'è tempo fino al 5 Marzo.

La versione di prova per Xbox One permette di giocare liberamente al multiplayer e alla campagna, ma in entrambi i casi sarà necessario un abbonamento Xbox LIVE Gold attivo. Su PC invece la prova sarà ridotta a dieci ore di gioco, quattro modalità multiplayer e cinque mappe, con la possibilità di provare le prime due Storie di Guerra della campagna.

Ricordiamo che sono in arrivo nuovi contenuti per Battlefield 1, infatti Electronic Arts ha svelato tutti i DLC inclusi nel Premium Pass.