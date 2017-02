Battlefield 1: il WInter Update arriverà la prossima settimana

Tramite un messaggio sul profilo Twitter ufficiale del gioco, che potete visualizzare alla fine di questa notizia,ha annunciato che nel corso della prossima settimana sarà pubblicato ildi

Per il momento la software house svedese non ha condiviso molte informazioni a riguardo, tuttavia, potrebbe trattarsi di alcune delle novità introdotte nei server pubblici di prova, che includono il ritorno dei nastri e la possibilità di votare per la mappa successiva al termine di una partita. Per scoprire tutti i dettagli, non ci resta che attendere qualche giorno, quando sarà pubblicato il changelog ufficiale. Ricordiamo, infine, che a marzo DICE lancerà il DLC They Shall Not Pass, ambientato nei campi di battaglia francesi.