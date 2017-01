Battlefield 3 e Battlefield: Bad Company 2 si aggiungono al Vault di EA Access

saranno i prossimi titoli ad aggiungersi al Vault di, così come riportato da alcuni utenti reddit

Nel momento in cui scriviamo, tuttavia, i due titoli non risultano ancora presenti nel catalogo dei giochi offerti dal servizio; non resta quindi che attendere che Electronic Arts ufficializzi il tutto. I due giochi si vanno ad affiancare a Battlefield 4 e Battlefield: Hardline, già scaricabili gratuitamente per gli utenti Xbox One abbonati al servizio (al momento non vi è alcun riferimento ad Origin Access su PC).



Coglierete l'occasione per tornare a giocare a questi due storici capitoli della serie sparatutto di DICE?