Battlefield 3: framerate più stabile su Xbox One

Con l’avvento dell’anno nuovo, il team di Microsoft è tornato al lavoro per arricchire il catalogo di giochi Xbox 360 retro compatibili su Xbox One. Negli scorsi giorni, sette nuovi giochi sono diventati giocabili sull’ammiraglia di Redmond, e tra questi anche Battlefield 3.

Grazie ad un video comparativo realizzato da VG Tech, possiamo vedere come si comporta il terzo capitolo della saga sparatutto di DICE su Xbox One rispetto alla console originale. Come evidenziato dal grafico in sovrimpressione, il framerate si attesta ora in maniera granitica sui 30fps. Inoltre, grazie al V-Sync implementato di default su tutti i giochi retro compatibili, viene eliminato il tearing che affliggeva il gioco su Xbox 360. Buone notizie dunque per quanti volessero recuperare il gioco su Xbox One, anche se è doveroso riportare che l’analisi è stata effettuata esclusivamente sulla campagna, e non sul comparto multi giocatore.

Augurandovi buona visione, vi ricordiamo di seguire le nostre pagine per rimanere sempre aggiornati sulla retro compatibilità di Xbox One.