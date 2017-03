A sorpresa, l'espansioneperè attualmente disponibile per il download gratuito su Xbox Store. Tutti i possessori di Xbox One e Xbox 360 potranno dunque scaricare gratuitamente questo ricchissimo DLC.

La versione base di Battlefield Bad Company 2 è uno dei giochi disponibili nel Vault di EA Access ed è dunque compatibile anche con Xbox One. Adesso, anche il DLC Vietnam è gratis per tutti, non solo per gli abbonati al servizio EA Access.

Da segnalare come Battlefield Bad Company 2 sia attualmente in promozione anche su Origin e PlayStation Store, tuttavia l'espansione Vietnam non è gratis sui due marketplace in questione.