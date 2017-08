Con un messaggio pubblicato sulla propria pagina Twitter, Major Nelson ha annunciato cheè ora retrocompatibile con. Il catalogo dei titoli Xbox 360 giocabili sull'ammiraglia Microsoft continua a crescere.

Come di consueto, se siete in possesso della copia fisica del gioco vi basterà inserire il disco nella console e scaricare l'ultimo aggiornamento. In alternativa, se avete acquistato la versione digitale su Xbox 360, il gioco comparirà automaticamente nella vostra libreria Xbox One.

Ricordiamo che negli ultimi si sono aggiunti al programma della retrocompatibilità anche Batman Arkham Origins, Metal Gear Rising e ScreamRide.