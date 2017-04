Battlezone VR: aperte le registrazioni per la closed beta su PC

ha annunciato che la closed beta diper Oculus Rift e HTC Vive inizierà la prossima settimana e pià precisamente il 19 aprile, Le registrazioni per la fase di test apriranno il 13 aprile.

Gli interessati possono registrarsi cliccando qui, gli sviluppatori terranno in forte considerazione i feedback della beta per ottimizzare il gioco per il maggior numero di configurazioni possibili. Al momento, la versione PC di Battlezone è ancora priva di una data di uscita, il lancio è comunque previsto nel corso del 2017. Se volete saperne di più vi rimandiamo alla recensione della versione per PlayStation VR.