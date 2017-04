Bayonetta arriva oggi su PC con supporto per il 4K

Come alcuni di voi già sapranno, la scorsa settimanaaveva lanciato un misterioso countdown dedicato a, con termine fissato per oggi, alle ore 17:00. Sembra però che l'annuncio sia trapelato in rete prima del previsto:farà oggi il suo debutto su Steam, con supporto per il 4K e opzioni grafiche avanzate.

Ad aver svelato la notizia è stato il sito Engadget, e la voce si è poi sparsa nel web. Per la precisione, Bayonetta sarà disponibile nella giornata di oggi su Steam, e coloro che decideranno di acquistare il gioco entro il 25 aprile otterranno la Digital Deluxe Edition, che include cinque brani della colonna sonora, artbook in formato digitale, avatar e wallpaper esclusivi, senza alcun costo aggiuntivo.

L'annuncio ufficiale da parte di SEGA potrebbe riportare dettagli aggiuntivi al riguardo, dunque restiamo in attesa della fine del countdown.