Bayonetta per PC: Nude Mod disponibile per il download

Era solo questione di tempo: un modder ha creato una "" per la versione PC di. Il file in questione sostituisce le texture relative all'aspetto della protagonista, rimuovendo il costume standard e sostituendolo con la pelle nuda o con altri outfit decisamente audaci..

Per tutti i dettagli vi rimandiamo a questo indirizzo dove troverete i file da scaricare per attivare la Nude Mod, le nuove texture e le istruzioni per applicarle. Ricordiamo che il gioco è stato pubblicato a sorpresa lo scorso mese di aprile ed è ora disponibile per il download da Steam, per saperne di più vi rimandiamo alla nostra recensione di Bayonetta per PC.