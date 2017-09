Bayonetta & Vanquish Double Pack in arrivo a novembre su PS4 e Xbox One?

Dopo, anche il mai annunciatoha fatto la sua comparsa nei listini di alcuni rivenditori croati e ungheresi.

Secondo quanto riportato dagli store in questione, il pacchetto includerebbe le versioni rimasterizzate di Bayonetta e Vanquish, la disponibilità è prevista per il mese di novembre nei formati PlayStation 4 e Xbox One. Così come nel caso di Shenmue 1 e 2 Remastered, SEGA non ha commentato il leak e ad oggi non ha annunciato nulla riguardo la possibile uscita di Bayonetta & Vanquish Double Pack, restiamo quindi in attesa di eventuali comunicazioni da parte del publisher.