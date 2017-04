Bayonetta: i voti della stampa internazionale per la versione PC

è uscito sulo scorso 11 Aprile, e negli ultimi giorni sono arrivate le recensioni della stampa internazionale: stando alle prime valutazioni riportate su Metacritic,ha realizzato un porting di ottima qualità.

Nel momento in cui riportiamo la notizia, infatti, la versione PC di Bayonetta ha raggiunto un punteggio Metascore pari a 90, raccogliendo valutazioni complessivamente positive: si parte dal 100/100 di Attack of the Fanboy, passando per il 93/100 di PC Gamer, il 90/100 di Dualshockers e l'85/100 di GameStar. Su Everyeye.it il porting di Platinum Games è stato accolto con un 79/100 (a questo indirizzo potete leggere la nostra recensione della versione PC).

Ricordiamo che la versione PC di Bayonetta è stata premiata anche da Digital Foundry. Alla luce di questo successo, vi piacerebbe vedere altri giochi Platinum Games su Personal Computer?