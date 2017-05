Beenox sta sviluppando la versione Switch di Call of Duty WW2?

è stato annunciato al momento solamente su PlayStation 4, Xbox One e PC, Activision e Sledgehammer Games non hanno mai confermato l'esistenza di una possibile versione per Switch ma un Tweet diriaccende le speranze dei fan.

Il team canadese di proprietà di Activision si è occupato in passato di porting per Wii U titoli come Skylanders SuperChargers, The Amazing Spider-Man e The Amazing Spider-Man 2, oltre ad aver sviluppato le versioni PS3 e Xbox 360 di Call of Duty Black Ops III.

Recentemente, lo studio ha incontrato alcuni soldati dell'Esercito Canadese, come possiamo vedere nella foto pubblicata in calce, dove oltretutto si intravedono diverse T-Shirt a tema Call of Duty. Che Beenox sia effettivamente al lavoro sul porting di COD World War 2 per Switch? Al momento, nessuna conferma da parte dei diretti interessati.