BenQ lancia il monitor eSports Zowie XL 2546 con DyACTM

è annuncia il lancio del monitorcon, nuova opzione che consentirà ai giocatori di personalizzare ulteriormente le proprie preferenze di display.

Fin dal suo rilascio nel dicembre 2016, Zowie XL2540 è divenuto il monitor d’elezione per tornei come l’ESL Pro League Season 5, l’ESL ONE di Colonia, il PGL, il DreamHack Open Series e altri tornei competitivi di giochi sparatutto. Zowie XL2546 gode del medesimo incremento di fluidità già introdotto per l’XL2540 e la nuova tecnologia DyAcTM aggiunge un’ulteriore nitidezza al movimento nel corso del gioco. Azioni molto dinamiche, come l’atto di sparare, beneficeranno molto della DyAcTM, consentendo una maggiore visibilità e dunque aiutando a mantenere ancora di più il controllo della situazione.

Come per l’XL2540, le funzionalità dell’XL2546 e il suo refresh rate nativo di 240Hz possono essere pienamente attivati quando il computer è in grado di generare oltre 240 frame al secondo (FPS). Di conseguenza, prima di prendere in considerazione l’uno o l’altro monitor, occorre essere certi che il proprio pc corrisponda a questo standard. Il monitor Zowie XL2546 con tecnologia DyAcTM debutterà in torneo al DreamHack di Atlanta 2017, dove è stato selezionato come monitor ufficiale. In questa occasione, dal 21 al 23 luglio, presso lo stand ZOWIE, sarà possibile provare l’XL2546 e testare in prima persona la differenza della tecnologia DyAcTM e tutto ciò che dati e specifiche non dicono.