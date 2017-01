Berserk and the Band of the Hawk: nuovi dettagli sulle abilità dei personaggi

ha descritto le nuove abilità del titolo più brutale cheabbia mai creato,. I personaggi giocabili hanno delle abilità devastanti che devono essere risvegliate per scatenare il loro vero potenziale.

Le abiltità risvegliate offrono temporaneamente un potere schiacciante che permettono al giocatore di sterminare le orde di nemici che ostacolano il loro cammino. I giocatori possono utilizzare la Berserker Armor di Guts per sferrare colpi mortali, il potere demoniaco di Griffith per rapide esplosioni e la potenza del gigante Apostolo Zodd per eliminare senza sforzo tutti i nemici. Serpico, Schierke e Wyald hanno anch’essi delle abilità speciali che possono essere sbloccate con la meccanica Awakening.

I giocatori incontreranno una serie di terribili nemici in Berserk and the Band of the Hawk. Spiriti maligni, orchi, Kelpie, Golem, Troll e Cavalieri Demoni sono solo una manciata dei tanti avversari che i giocatori dovranno annientare durante la loro avventura. Raccogli le materie prime e potenzia le armi al di fuori della battaglia per aumentare il tuo attacco e sbloccare nuove combo per spazzare via questi nemici feroci.

Berserk and the Band of the Hawk sarà disponibile in Europa dal 24 febbraio nei formati PlayStation 4, Xbox One e PC Windows.