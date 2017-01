Berserk and the Band of the Hawk: pubblicata una serie di screenshot in 1080p

Nella giornata di oggiha pubblicato una serie di screenshot in 1080p di, titolo con meccaniche musou sviluppato dadedicato al famoso manga di Kentarō Miura.

Le immagini, che potete consultare nella galleria alla fine di questa notizia, ci mostrano i modelli di alcuni dei nemici che incontreremo nel corso dell'avventura, i menu in-game e diverse sezioni di combattimento in cui possiamo osservare alcune delle abilità descritte quest'oggi da Koei Tecmo. Lasciandovi alla visione, ricordiamo ai lettori che Berserk and the Band of the Hawk sarà disponibile in Europa a partire dal 24 febbraio 2017 nelle edizioni PlayStation 4, Xbox One e PC Windows.