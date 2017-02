Berserk and the Band of the Hawk si mostra nel trailer di lancio

ha pubblicato il trailer di lancio di: il filmato mostra la sequenza cinematica introduttiva, incentrata sui momenti salienti della campagna e sulle abilità del protagonista.

Bersek and the Band of the Hawk è il nuovo musou sviluppato da Omega Force e basata sulla serie manga/anime di Kentaro Miura, molto popolare anche in Occidente. Il gioco sarà disponibile dal 24 febbraio su PlayStation 4, PlayStation Vita e PC Windows (via Steam), per saperne di più vi rimandiamo alla nostra recensione e alla video recensione.