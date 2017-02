Berserk and the Band of the Hawk: Video Recensione del nuovo gioco basato sulla serie di Kentaro Miura

Per tutti i fan del capolavoro di Kentaro Miura,rappresenta un’opera assolutamente imperdibile. Poiché la campagna principale ripercorre gran parte della storia originale, il titolo è consigliato anche a chiunque non conosca ancora le gesta di Guts e compari.

Resta comunque un prodotto afflitto dai soliti difetti del genere d’appartenenza, in grado comunque di alleggerire la ripetitività delle meccaniche di gioco con un’incredibile atmosfera ed un gameplay frenetico e violento, capace di riproporre la stessa brutalità che si respira tra le pagine del manga. Per saperne di più vi rimandiamo alla recensione di Berserk and the Band of the Hawk, il gioco sarà disponibile dal 24 febbraio su PlayStation 4, PlayStation Vita e PC (via Steam).