Best Buy ha rimosso 200 postazioni di prova di Oculus Rift dai suoi negozi

Stando a quanto riprotato da BusinessInsider,ha rimosso 200 postazioni di prova didai suoi negozi, a causa dello scarso interesse del pubblico. Secondo le testimonianze di alcuni dipendenti della catene, i visori sono spesso rimasti spenti e inattivi per intere giornate.

Il portavoce di Oculus VR, Andrea Schubert, ha così commentato la vicenda: "Stiamo effettuando alcuni cambiamenti in vista della nuova stagione e vogliamo stabilire un ordine di priorità e distribuire maggiori unità ai Best Buy collocati nei mercati più grandi. In ogni caso, potete ancora richiedere le demo di Oculus presso centinaia di negozi Best Buy in Nord America e Canada."

Lo scorso mese di maggio, Best Buy ha inaugurato le postazioni di prova in 48 negozi per poi espandere i totem in 500 punti vendita ad agosto. Attualmente, i visori attivi nei negozi del gruppo sono circa 300.