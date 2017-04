Best Meets Best: uno zaino e gadget esclusivi con i notebook MSI selezionati

: Fino al prossimo 31 Maggio, tutti coloro che acquisteranno uno dei gaming notebookconriceveranno in regalo un esclusivo zaino e avranno la possibilità di vincere una maglietta e un mouse pad del Fnatic eSport team.

Realizzati facendo tesoro delle esperienze dei migliori e-sport team a livello mondiale, i gaming notebook MSI sono in grado di assicurare eccellenti prestazioni con tutti i giochi di ultima generazione, i video ad alta risoluzione, il multimedia e il 4K, rappresentando la scelta ideale non solo per i gamer più appassionati, ma anche per chi è alla ricerca di una soluzione con cui entrare nel mondo della realtà virtuale, dei casual gamer e di chi utilizza il PC prevalentemente per il proprio lavoro.

Oltre alla possibilità di acquistare i notebook a un prezzo particolarmente vantaggioso e di ricevere immediatamente in regalo un fantastico zaino MSI, la promozione "Best Meets Best" prevede la possibilità di vincere un'esclusiva maglietta e un mouse pad firmati dal pluripremiato e-sport team Fnatic, dunque, veri e propri oggetti del desiderio che saranno messi in palio tra tutti coloro che registreranno il loro acquisto entro i termini previsti.

La promozione Best Meets Best sarà attiva fino al 31 Maggio esclusivamente dai rivenditori aderenti all'iniziativa, il cui elenco è disponibile nella pagina dedicata sul sito MSI. I prezzi dei notebook coinvolti nell'iniziativa partono da 999 euro IVA inclusa.