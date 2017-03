Bethesda annuncia una partnership con AMD alla GDC di San Francisco

Durante la GDC di San Francisco,hanno annunciato una partnership che permetterà al publisher americano di ottimizzare i propri titoli per i nuovi processorie le schede video della famiglia

L'accordo in questione vedrà i primi frutti con Prey, il quale sarà ottimizzato per entrambe le nuove piattaforme di AMD, inoltre anche The Elder Scrolls Online potrebbe essere aggiornato per sfruttare le potenzialità di Ryzen e Vega. Al momento non ci sono altri dettagli in merito, le due compagnie si sono comunque dette soddisfatte di questo accordo, come evidenziato anche dai Tweet pubblicati in calce alla notizia.