Bethesda celebra il lancio di SNES Mini con una speciale boxart di Skyrim

Per celebrare il lancio di SNES Classic Mini in tutto il mondo, Bethesda ha deciso di pubblicare una speciale boxart di The Elder Scrolls V: Skyrim in versione Super Nintendo. Potete vederla nell'immagine riportata a fondo pagina.

Come ci ricorda la stessa Bethesda, del resto, The Elder Scrolls V: Skyrim sta per giungere effettivamente su una console Nintendo, con la Special Edition in arrivo su Switch il 17 novembre. Per quanto riguarda SNES Classic Mini, vi ricordiamo che Digital Foundry ha svelato le specifiche hardware della console, mentre 8Bitdo ha presentato i primi controller wireless che potranno essere utilizzati in alternativa a quelli originali.

Voi avete acquistato SNES Classic Mini?