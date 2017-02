Bethesda commenta il nuovo gioco degli autori di Wolfenstein: The New Order

diha commentato il nuovo progetto di, lo sviluppatore che ha realizzato l'ottimo, lasciando intendere che potrebbe essere svelato entro il prossimo E3 di Los Angeles. Che si tratti del sequel dell'acclamato fps?

"MachineGames sta lavorando duramente a qualcosa, un gioco che ho avuto modo di provare con mano. È pazzesco e non vedo l'ora di raccontarvi di cosa si tratta.", dichiara Hines, aggiungendo che ci farà sapere qualche dettaglio più a tempo debito. È opinione diffusa che MachineGames stia sviluppando il sequel di Wolfenstein: The New Order, visto che in occasione dello scorso E3 Bethesda aveva mostrato un'immagine "teaser" che lasciava intravedere il titolo Wolfenstein: The New Colossus come possibile nuovo capitolo della saga. Cosa ne pensate delle parole di Pete Hines?