Bethesda: Doom verrà ottimizzato ad hoc per l'hardware di Nintendo Switch

Concedendosi ai microfoni di US Gamer, il publisher statunitense ha rilasciato qualche nuova informazione sul reboot di Doom, che ricordiamo essere già disponibile su PC, Xbox One e PlayStation 4. Alla specifica domanda sul framerate del gioco, Bethesda non ha comunicato dati specifici, assicurando però che la versione per Switch è stata realizzata specificamente per quell'hardware:

"La build di Doom per Swith è realizzata per quel tipo di hardware, e sebbene la grafica non sarà uguale a quella vista sulle altre piattaforme, il titolo saprà restituire le sensazioni che i giocatori si aspettano da Doom su Switch." Doom è atteso sulla home console della grande N per questo inverno.