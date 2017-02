Bethesda: Fallout 4 è il nostro gioco di maggior successo

Durante un'intervista concessa al canale YouTube Kinda Funny Games, Pete Hines diha dichiarato cheè diventato "" nella storia della compagnia statunitense, "".

Non è ben chiaro cosa abbia inteso Hines con la parola "successo", ma probabilmente non ci si riferisce qui ai dati di vendita del gioco: se Skyrim -come riferisce Gamespot- vanta più di 20 milioni di unità vendute dal 2014 (escluse quelle di Skyrim: Special Edition), le copie distribuite al day one di Fallout 4 sono state pari a 12 milioni.

Nel corso dell'intervista, inoltre, Hines ha risposto ad alcune critiche che vogliono il gameplay di Fallout 4 troppo simile a quello dei capitoli precedenti della serie. Secondo Hines, i sequel devono avere sì il merito di innovare, ma hanno anche il dovere di rimanere fedeli alla natura del brand a cui appartengono. Facendo un paragone con Uncharted 4, Hines ha così precisato: "Se Uncharted 4 fosse il tuo primo gioco della serie, penso che avresti una reazione molto differente rispetto a quella che avrebbe chi conosce i capitoli precedenti. Perché Uncharted 4 è più che altro l'unione del primo, secondo e terzo episodio".