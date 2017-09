Bethesda ha in programma di lanciare un gioco non ancora annunciato nel 2017

La line-updi fine anno sembra davvero molto ricca tuttavia c'è una sorpresa in arrivo: lo ha dichiaratodurante una recente intervista per il canale YouTube Tek Syndicate.

Intervistato al PAX West di Seattle, il VP Marketing della compagnia conferma che Bethesda lancerà un gioco non ancora annunciato nel 2017. Nessun altro dettaglio è stato rivelato ma il reveal potrebbe non essere troppo lontano.

Per l'anno in corso, Bethesda ha in programma di pubblicare Dishonored La Morte dell'Esterno (15 settembre), Wolfenstein II The New Colossus (27 ottobre), The Evil Within 2 (13 ottobre), DOOM VFR (1 dicembre), The Elder Scrolls V Skyrim VR (novembre) e The Elder Scrolls V Syrim per Switch.