Bethesda Montreal lavora ad un gioco free-to-play?

Stando a un recente annuncio di lavoro pubblicato sul sito di, lo studio di Montreal di proprietà disarebbe al lavoro su un nuovo progetto, un gioco free-to-play non ancora annunciato, probabilmente destinato alle piattaforme mobile.

La società è alla ricerca di un Game Performance Manager che dovrà occuparsi di gestire il bilanciamento del gioco e gli aspetti legati a microtransazioni e acquisti in-app. Il candidato ideale possiede almeno cinque anni di esperienza nella progettazione di giochi freemium.

Difficile saperne di più, al momento, restiamo in attesa di eventuali annunci da parte del publisher, secondo gli ultimi rumor Bethesda sarebbe al lavoro su una nuova IP intitolata Starfield, mentre non si fa cenno di progetti mobile in fase di sviluppo.