Bethesda: la nuova IP Starfield sarà annunciata all'E3 2017?

sembra avere in programma almeno due nuovi annunci per l'E3 2017 e uno di questi potrebbe essere legato a una nuova IP conosciuta come, un RPG futuristico ad ambientazione spaziale.

La notizia proviene dalla board di 4Chan e deve essere presa con le dovute precauzioni. Secondo l'autore del leak, Starfield sarebbe un gioco di ruolo Sci-Fi che riprenderebbe in parte le meccaniche già viste in serie come The Elder Scrolls e Fallout. La nuova Space Opera di Bethesda sarebbe in fase di sviluppo da molti anni, la lavorazione sembra essere iniziata poco dopo il lancio di Fallout 3 ma solo dopo la conclusione di Fallout 4 il team avrebbe accelerato lo sviluppo.

La fonte parla inoltre di una sorta di "Universo Espanso" incentrato su Starfield, The Elder Scrolls e Fallout, anche se non è chiaro in che modo Bethesda intenda collegare tra loro queste tre serie. Infine, viene svelato che la società sarebbe attualmente al lavoro anche su The Elder Scrolls V Skyrim VR, The Elder Scrolls VI e un gioco di ruolo ambientato nel mondo di Game of Thrones. Anche The Elder Scrolls VII sarebbe attualmente in fase di concept.

Come di consueto, vi invitiamo a prendere questo rumor con le pinze, in attesa di conferme o smentite. Bethesda terrà la sua conferenza E3 2017 lunedì 12 giugno alle 04:00 (ora italiana) tra poco meno di dieci giorni ne sapremo di più.