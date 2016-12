Bethesda Pinball è ora disponibile su PC, PS4 e Xbox One

ha annunciato cheè ora disponibile per PC, PlayStation 4 e Xbox One. Come intuibile, la simulazione di flipper è questa volta ispirata ad alcuni dei più iconici mondi creati nei giochi, ossia quelli di

Non solo il lato stilistico, ma anche le meccaniche di gameplay cambieranno a seconda del gioco di riferimento: in quello di Fallout potremo unirci alle fazioni, saccheggiare i Vault e trovare statuette; in quello di DOOM potremo farci strada nella struttura di ricerca UAC e affrontare orde di demoni; e in quello di Skyrim fabbricare armi, lanciare incantesimi, indossare armature e completare missioni secondarie per sconfiggere Alduin. Sono inoltre incluse le classifiche, tracciamenti dei punteggi e varie funzionalità social.