Bethesda: pubblicato un nuovo video in vista dell'E3 2017

è uno dei grandi nomi che presenzieranno all'di Los Angeles. La compagnia statunitense ha da poco pubblicato un nuovo video ufficiale che fa da preludio all'inizio della sua attesa conferenza, fissata per il prossimo 12 giugno alle ore 06:00 italiane.

Il filmato, intitolato "#BE3 2017 – Fun & Games in Bethesdaland!", vede protagonisti diversi momenti delle scorse conferenze E3 di Bethesda, che ci hanno regalato gli annunci di grandi titoli come Fallout 4, DOOM, Dishonored 2 e altri ancora.

Per questa nuova edizione dovrebbero essere in arrivo almeno due nuovi annunci: uno di questi dovrebbe essere legato a Starfield, un RPG ad ambientazione Sci-Fi che dovrebbe riprendere meccaniche di gioco già viste in The Elder Scrolls e Fallout.

Lasciandovi alla visione, ricordiamo che Bethesda terrà la sua conferenza E3 il 12 giugno alle ore 06:00; restate sulle nostre pagine per non perdervi nessuna novità dal più atteso evento videoludico dell'anno.