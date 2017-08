Bethesda sta sviluppando un gioco basato su Game of Thrones?

Da tempo si rincorrono rumor riguardo un gioco disviluppato da, voci che fino ad oggi non hanno trovato riscontri. Nelle scorse ore però la catena target ha inserito in listino il misterioso, probabilmente un placeholder che sembra indicare l'arrivo di un progetto basato sulla serie.

La pagina (ancora online nel momento in cui scriviamo) non include in realtà particolari dettagli, se non il già citato titolo provvisorio. Difficile stabilite se la casa del Maryland sia effettivamente al lavoro su un gioco basato su Game of Thrones e se lo stesso sia basato sui libri o sulla serie TV targata HBO.

Il rumor appare difficile da decifrare, poichè Bethesda non ha fatto cenno al progetto durante l'E3 o la Gamescom di Colonia, due appuntamenti certamente importanti per un reveal di questo tipo. La catena Target è una delle più importanti negli Stati Uniti in ambito retail e la presenza del progetto del database non sembra essere frutto di un semplice errore. Vi aggiorneremo non appena avremo novità in merito.