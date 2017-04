Bethesda stuzzica i fan in vista dell'E3 e anticipa due possibili nuovi annunci

Benvenuti a! Bethesda ha inviato nelle scorse ore ai media l'invito per la conferenza E3 2017 che si terrà alle 03:30 di lunedì 12 giugno. L'immagine raffigura un parco dei divertimenti con aree tematiche dedicate a vari franchise del publisher, ad uno sguardo più attento è però possibile notare la presenza di due aree ancora in costruzione...

Le due zone "Work in Progress" potrebbero riferirsi a due nuovi progetti che verranno annunciati durante la fiera di Los Angeles, del resto non è la prima volta che Bethesda utilizza una simile strategia di teasing in vista dell'Electronic Entertainment Expo, già nel 2015 il publisher pubblicò una misteriosa immagine che lasciava presagire l'arrivo di due nuovi annunci, cosa che poi si è effettivamente verificata con le presentazioni di DOOM e Dishonored II.

E' certo che qualcosa stia bollendo in pentola negli uffici di Bethesda, difficile però saperne di più, al momento possiamo solamente lanciare delle ipotesi. Da tempo si susseguono rumor su Wolfenstein The New Colossus e The Evil Within 2, entrambi titoli che potrebbero essere presentati all'E3. Probabilmente dovremo invece aspettare ancora per The Elder Scrolls VI, mentre c'è chi addirittura ipotizza il ritorno di RAGE. Voi cosa vi aspettate dalla conferenza E3 di Bethesda?

Approfittiamo dell'occasione per ricordarvi che seguiremo l'E3 2017 in diretta da Los Angeles, per aggiornamenti rapidi e tempestivi su tutte le novità potete seguire la pagina Facebook di Everyeye.it e i profili social di Francesco Fossetti (Facebook e Instagram), inoltre vi ricordiamo che Everyeye.it è presente anche su Telegram con un canale dedicato alla pubblicazione delle notizie più fresche e aggiornate.