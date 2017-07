Bethesda svela i dettagli sul Season Pass di Wolfenstein 2 The New Colossus

ha annunciato il Season Pass di, intitolato. Il ticket darà accesso a tre DLC:

È giunto nuovamente il momento di bagnare l'albero della libertà con il sangue dei patrioti e dei tiranni. I nazisti hanno conquistato il mondo, e mentre B.J. Blazkowicz è intento a organizzare una nuova rivoluzione in America, gli altri combattenti per la libertà stanno lottando sui propri fronti. Presto potrai indossare i coraggiosi panni di un ex giocatore di football, di un'assassina e di un capitano dell'esercito, combattendo per infiammare gli animi dell'America in Wolfenstein II Cronache della Libertà. Con un cast di tre eroi, Cronache della Libertà include tre DLC:

Le avventure di Pistolero Joe - Nei panni dell'ex quarterback Joseph Stallion, abbatti i nazisti dalle rovine di Chicago alle vastità dello spazio!

- Nei panni dell'ex quarterback Joseph Stallion, abbatti i nazisti dalle rovine di Chicago alle vastità dello spazio! I diari dell'agente Ombra Letale - Nei panni dell'ex agente dell'OSS e assassina Jessica Valiant, infiltrati nei bunker nazisti in California per scoprire i segreti dell'Operazione San Andreas!

- Nei panni dell'ex agente dell'OSS e assassina Jessica Valiant, infiltrati nei bunker nazisti in California per scoprire i segreti dell'Operazione San Andreas! Le mirabolanti imprese di Capitan Wilkins - Nei panni del famoso eroe americano Gerald Wilkins, affronta una missione nei territori nell'Alaska controllati dai nazisti per sventare l'Operazione Sole Nero!

I tre DLC saranno disponibili con il Season Pass "Cronache della Libertà", acquistabile subito per 24,99 €. Resta sintonizzato per ulteriori informazioni, tra cui le date di pubblicazione e altri dettagli sul gioco.

Cronache della Libertà: Episodio Zero

Naturalmente, ogni grande rivoluzione deve pur iniziare da qualche parte. Nel caso degli eroi di Cronache della Libertà, tutto ha inizio con l'Episodio Zero. L'Episodio Zero ti introdurrà a Joseph Stallion, Jessica Valiant e Gerald Wilkins, e alla loro lotta per la libertà nei territori americani. Apriti la strada attraverso orde di nazisti sfruttando abilità uniche e un arsenale di armi letali in questa missione DLC.

Episodio Zero è disponibile come bonus speciale per chiunque prenoterà Wolfenstein II The New Colossus. Prenota subito per combattere i nazisti su tutti i fronti in Cronache della Libertà: Episodio Zero! Wolfenstein II The New Colossus sarà pubblicato il 27 ottobre 2017 per Xbox One, PlayStation 4 e PC. Vincitore di oltre 100 premi all'E3 del 2017, Wolfenstein II The New Colossus ha anche ricevuto quattro nomination dall'E3 Game Critics Awards ufficiale (tra cui quello di "Best of Show") e vinto il titolo di "Best Action Game".