Bethesda: vogliamo raccontare storie migliori nei giochi open world

Durante un'intervista rilasciata a Gamespot diha annunciato chesono giocati ancora da milioni di utenti ogni giorno. Per quanto riguarda i progetti futuri, la compagnia vuole provare a migliorare lo storytelling dei giochi open world.

"Come possiamo raccontare storie migliori nei giochi open world? In ognuno dei nostri giochi precedenti abbiamo avuto successi e fallimenti in tal senso, ma per quanto riguarda i progetti futuri abbiamo in mente delle nuove idee che non vediamo l'ora di esplorare.", osserva Todd Howard, alimentando curiosità attorno ai prossimi progetti di Bethesda. Secondo voi in quali punti dovrebbe migliorare la narrazione nei giochi open world?

