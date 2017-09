Wolfestein diventerà una trilogia; The New Colossus utilizza un nuovo engine

In una recente intervista concessa a GameMaster, il creative director di diJens Matthies ha fornito maggiori dettagli su

In primo luogo, apprendiamo che il gioco farà utilizzo di un nuovo motore grafico (id Tech 6) grazie al quale gli sviluppatori saranno in grado di realizzare un gameplay ancora più profondo e complesso.

"Eravamo felici di come fosse il primo gioco. Ma abbiamo cambiato engine, ed abbiamo ricostruito ogni sistema, inclusa l'I.A. e il movimento del giocatore. Ha ancora il feeling tipico di Wolfenstein, ma c'è una sacco di roba nuova. Se una granata esplode vicino a te, cadrai a terra ma sarai ancora in grado di sparare. Cose del genere permettono di avere un combattimento più realistico, ma vogliamo al contempo mantenere il feeling originale. Stiamo solo evolvendo e rifinendo".

In aggiunta, è stato dichiarato che MachineGames ha intenzione di realizzare un terzo capitolo, dopo The New Colossus, in modo da formare una futura trilogia.

"Abbiamo sempre avuto in mente di fare una trilogia, ed abbiamo messo Engel nel primo capitolo cosi che potesse essere il villain anche nel seguito. E' interpretata da Nina Franoszek, un'attrice straordinaria".

Wolfenstein 2: The New Colossus uscirà il 27 ottobre su PC, PS4 e Xbox One, mentre sarà pubblicato su Switch nel 2018.