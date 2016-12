Beyond Good & Evil 2: in fase di produzione un teaser in CGI?

Nuovi rumor per: secondo l'insider Laura Kate Dale, sarebbe in produzione in casaun primo teaser di presentazione in CGI del gioco. Secondo le varie indiscrezioni passate, questo seguito sarebbe previsto esclusivamente su

"Mi è giunta voce che un teaser per Beyond Good & Evil 2 è in fase di produzione, lungo meno di un minuto (confermato da due fonti). Non sappiamo se sarà pronto per gennaio (quando Nintendo tornerà a mostare Switch, ndr). Non penso che che lo sarà, ma al contempo non riesco ad immaginare a quale altro evento possa essere presentato", le parole di Laura Dale su Reddit.

In attesa di aggiornamenti, ricordiamo che l'uscita di Beyond Good & Evil 2 è, secondo i rumor, prevista su Nintendo Switch entro il 2018. Il titolo dovrebbe essere un reboot parziale della serie che permetterà ad Ubisoft di costruire un franchise attorno alle vicende di Jade, già protagonista del primo episodio.