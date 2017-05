Beyond Good & Evil 2 non sarà presentato all'E3; novità in arrivo entro il 2017

Tanti sono i giocatori che attendono novità su, il secondo capitolo della serie diche esordì nell'ormai lontano 2003. Annunciato in sordina alcuni mesi fa, Michel Ancel ha oggi confermato che non sarà l'E3 2017 l'occasione in cui il gioco verrà presentato ufficialmente.

"Mh, non credo che l'E3 possa essere il luogo migliore per mostrare Beyond Good & Evil 2", ha così dichiarato l'autore francese sul suo profilo Instagram. "Ma continuiamo a lavorare sul gioco, quindi ad un certo punto, nel corso dell'anno, ne sentirete parlare!".

Alcuni rumor susseguitisi nei mesi scorsi suggerivano che un teaser trailer in CGI dedicato al gioco fosse in fase di produzione, mentre altre voci di corridoio volevano il gioco come esclusiva temporale su Nintendo Switch. Purtroppo, abbiamo da un po' perso le tracce del gioco, e non ci resta quindi che attendere un reveal ufficiale da parte di Ubisoft.