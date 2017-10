ha recentemente mostrato un nuovo artwork dedicato a, l'atteso seguito della serie annunciato nel corso dell'E3 2017 di Los Angeles.

L'artwork, ammirabile in versione integrale in calce alla notizia, ritrae un torvo e minaccioso pirata spaziale, un nuovo tipo di personaggio che verrà introdotto proprio in questo seguito. Purtroppo, non ci vengono rivelate altre informazioni al riguardo.

Beyond Good & Evil 2 non ha ancora una data di lancio, né conosciamo le piattaforme di riferimento su cui il titolo arriverà. Oltre al trailer di annuncio, è stato mostrato un primo video gameplay del gioco.