Beyond Good & Evil 2 sarà esclusiva Switch per 12 mesi?

Secondo quanto riportato dall'insider, il nuovo Beyond Good & Evil uscirà in esclusiva temporale su Switch per dodici mesi e solo in seguito verrà pubblicato in formato digitale su PlayStation 4, Xbox One e PC, mentre il lancio in versione retail sarebbe prevista unicamente sulla piattaforma Nintendo .

BGE2 codename is Odyssey. Exclusive to Switch for 12 months only, retail and digital versions. after 12 months digital on PS4 and XB1. — Laura Kate Dale (@LaurakBuzz) 3 gennaio 2017

BGE2 Odyssey teaser is done. Likely to be at the end of the end of Jan 12 event. — Laura Kate Dale (@LaurakBuzz) 3 gennaio 2017