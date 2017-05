Beyond the Sky sarà presente a Svilupparty 2017

Fra i numerosi team di sviluppo indipendenti italiani che presenzieranno alla nuova edizione di, troviamo anche i ragazzi di, i quali torneranno a presentare, una particolare avventura punta e clicca divisa in tre capitoli narrativi.

Beyond the Sky è un’avventura illustrata dai toni cupi divisa in tre capitoli, Luna, Sole e Stelle, ognuno dei quali è una storia a sé stante. I tre protagonisti, rispettivamente Selene, Elio e Aster, si ritroveranno a dover affrontare ognuno il proprio viaggio, costretti a fare i conti con le proprie paure e insicurezze.



In apertura di articolo, trovate un video gameplay recentemente pubblicato dalla software house che ci introduce a "Luna", uno dei tre capitoli principali dell'avventura. Il titolo è attualmente previsto per PC e Mac; per maggiori informazioni, vi rimandiamo al sito ufficiale di Iperurania Arts.

Ricordiamo che Svilupparty 2017 si terrà nella sede dell'Archivio Videoludico/Biblioteca Renzo Renzi della Cineteca di Bologna. L'evento, a cui potrete partecipare in maniera gratuita, avrà luogo dal 19 al 21 maggio prossimi.