Big Sky svela l'esistenza del prototipo di un gioco di Sonic in Realtà Virtuale

ha aggiornato nelle scorse ore il proprio portfolio indicando di aver lavorato al prototipo du un misterioso "", progetto commissionato dama mai annunciato ufficialmente dal publisher giapponese.

La pagina è stata rimossa dal sito di Big Sky VR ma Twinfinite ha salvato la descrizione, che riportava quanto segue: "Abbiamo sviluppato un prototipo con SEGA, aiutandoli a portare Sonic nel mondo della VR. In questo puzzle, i giocatori accompagnano Sonic in un'avventura tra mare, pianure, vulcani e persino in cielo grazie a Sonic Zero".

Al momento non è chiaro se il progetto in questione sia ancora in fase di sviluppo, lo studio ha rimosso qualsiasi riferimento a Sonic VR dal proprio sito... che l'annuncio ufficiale possa arrivare nel corso del 2017? Lo scopriremo nei prossimi mesi.