Bigben annuncia Snow Moto Racing Freedom e Aqua Moto Racing Utopia per Switch

annunciano chesaranno disponibili su Nintendo Switch a novembre.

Se sei un appassionato degli sport invernali, Snow Moto Racing Freedom ti metterà alla guida di motoslitte che andranno a velocità folli sui tracciati montani innevati, per compiere stunt spettacolari con acrobazie incredibili. Se il mare è il tuo elemento, Aqua Moto Racing Utopia ti porterà tra le onde di ambienti acquatici impegnandoti in frenetiche gare su jet ski super potenti.

Entrambi i titoli, già disponibili per PlayStation 4 e PC, manterranno gli stessi contenuti anche nelle versioni Nintendo Switch ampliando le modalità di gioco con nuove caratteristiche multiplayer. Potrai giocare contro tre tuoi amici in modalità split-screen, con altri sette giocatori che utilizzeranno la loro console o potrai prendere parte a partite multiplayer online gareggiando contro giocatori di tutto il mondo.

"Siamo entusiasti di iniziare il nostro catalogo di giochi per Nintendo Switch. Questi due titoli sono particolarmente adatti ai fan che si aspettano dalla propria console un gioco con una reale inclinazione al multiplayer, divertente, semplice da imparare ma con molti contenuti", dichiara Benoit Clerc, Direttore della divisione Video Game di Bigben. "Ci dà una grande emozione essere in squadra con Bigben per portare questi due giochi su Nintendo Switch", aggiunge Matti Larsson, CEO di Zordix.